Seehofer-Vize Günter Krings scheidet aus: "Das war der Anfang vom Ende." 16 Jahre regierte die CDU – und verwandelte sich in eine Machtmaschine. An niemandem zeigt sich das stärker als an Staatssekretär Günter Krings. Begleitung...

t-online.de vor 1 Woche - Politik