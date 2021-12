In München kassierte Wolfsburg die fünfte Bundesliga-Niederlage in Serie, Trainer Kohfeldt steht in der Kritik. Nach dem Spiel sagte der Klub die...

Sportdirektor Marcel Schäfer vom VfL Wolfsburg zweifelt auch nach dem 0:4 zum Jahresabschluss beim Herbstmeister FC Bayern München nicht an Trainer Florian...

Duell der Gegensätze: Gerade was die Bilanz der vor Saisonbeginn verpflichteten Trainer betrifft. Während der FC Bayern von Nagelsmann begeistert ist, muss...