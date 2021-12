23.12.2021 ( vor 3 Stunden )

Die Feiertage in der Sonne am Strand verbringen: Das ist offenbar das Vorhaben vieler Sachsen. Zum Ferienstart heben viele Flieger Richtung Süden ab. Ägypten, Spanien und Türkei: In den Weihnachtsferien sollen trotz der sich verschärfenden Corona-Krise Urlaubsflieger von den sächsischen Flughäfen a