24.12.2021 ( vor 2 Stunden )



Die Menschen in Thüringen können sich am Die Menschen in Thüringen können sich am Heiligabend auf leichten Schneefall freuen. Während der Morgen zunächst noch mit gefrierendem Regen beginnt, geht dieser zum Abend hin in Schnee über, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Freitag mitteilte. Am ganzen Tag bestehe jedoch Glatteisgefahr. Bei m 👓 Vollständige Meldung