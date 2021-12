Schüsse fallen, Nachbarn alarmieren die Polizei. Am zweiten Weihnachtstag sterben mehrere Menschen in einem Einfamilienhaus.

In Berlin sind in der Nacht zu Freitag mehrere Polizisten bei Einsätzen verletzt worden. Zwei Beamte erlitten bei einer Wohnungsdurchsuchung auf dem Blumberger...

Mehrere Automatensprengungen beschäftigen die Polizei: Unbekannte haben am Donnerstagmorgen einen Geldautomaten in einer Bankfiliale in Wolfsburg in die Luft...

Beim Rostocker Rosengarten haben sich am Montagabend mehrere Tausend Menschen zu einem Protest gegen die Corona-Politik versammelt. Ein geschlossener...

Panne in NRW: Mehrere Kinder bekommen falschen Impfstoff Der Impfstoff von Biontech ist der einzige in der EU, der für Kinder unter zwölf Jahren zugelassen ist. In einem Impfzentrum in NRW bekommen mehrere Kinder nun...

