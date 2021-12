27.12.2021 ( vor 2 Stunden )



Glinde (dpa) - Drei Menschen sind am späten Abend des zweiten Weihnachtsfeiertags in einem Wohnhaus in Glinde bei Hamburg gestorben. Es handelt sich um Kinder im Alter von 11 und 13 Jahren sowie einen Mann, alle mit Schussverletzungen, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Montagvormittag mitteilten Glinde (dpa) - Drei Menschen sind am späten Abend des zweiten Weihnachtsfeiertags in einem Wohnhaus in Glinde bei Hamburg gestorben. Es handelt sich um Kinder im Alter von 11 und 13 Jahren sowie einen Mann, alle mit Schussverletzungen, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Montagvormittag mitteilten 👓 Vollständige Meldung