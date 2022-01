31.12.2021 ( vor 11 Stunden )



Die russische Hauptstadt geht in das neue Jahr ohne größere Corona-Restriktionen. Millionen Bewohner und Besucher feierten und tranken trotz Minusgraden. Alle Infos im Newsblog. Milliarden Menschen heißen in der Nacht zum Samstag auch das Die russische Hauptstadt geht in das neue Jahr ohne größere Corona-Restriktionen. Millionen Bewohner und Besucher feierten und tranken trotz Minusgraden. Alle Infos im Newsblog. Milliarden Menschen heißen in der Nacht zum Samstag auch das Jahr 2022 unter Corona-Bedingungen willkommen. In Deutschla 👓 Vollständige Meldung