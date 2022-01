02.01.2022 ( vor 18 Stunden )



Alkohol war in Afghanistan schon vor den Taliban verboten, die Islamisten gehen aber deutlich härter gegen Verstöße vor. In Kabul entsorgten sie jetzt Fässer mit geschmuggelten Getränken. Mitarbeiter des afghanischen Geheimdienstes haben rund 3.000 Liter Alkohol in einem Kanal in Kabul entsorgt. Die Fässer mit dem geschmuggelten Alkohol seien im Zuge einer Razzia in der Hauptstadt beschlagnahm... 👓 Vollständige Meldung