03.01.2022 ( vor 2 Stunden )



London (dpa) - 16 Tage, 28 Sessions, 95 Partien: Der Darts-Sport ist rund um die Weltmeisterschaft in London mal wieder in den breiten Fokus der Öffentlichkeit gerückt. Die Party der Verkleideten kehrte trotz Omikron-Variante zurück, den Neun- London (dpa) - 16 Tage, 28 Sessions, 95 Partien: Der Darts-Sport ist rund um die Weltmeisterschaft in London mal wieder in den breiten Fokus der Öffentlichkeit gerückt. Die Party der Verkleideten kehrte trotz Omikron-Variante zurück, den Neun- Darter gab es so häufig wie nie zuvor, dafür gab es auch 👓 Vollständige Meldung