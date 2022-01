Mixe D Morgen heulen dann wieder die Gastwirt etc. 🙄 DANN WEHRT EUCH! Stadt ersetzt 2G-Corona-Regelung weitgehend durch… https://t.co/yELDBLzqZO vor 2 Stunden Prokdus-Gesundheit Corona in Hamburg: 2G plus kommt in Restaurants, Bars und beim Sport https://t.co/eKCEfBVujO via @tonline vor 2 Stunden News aus Hamburg Corona in Hamburg: 2G plus kommt in Restaurants, Bars und beim Sport - T-Online https://t.co/MRRnj2ul0X vor 2 Stunden burgl Corona in Hamburg: 2G plus kommt in Restaurants, Bars und beim Sport https://t.co/g00TBeuJgu via @tonline vor 2 Stunden softlabhennef RT @Fotobiene: Angesichts steigender #Corona-Zahlen verschärft #Hamburg die Maßnahmen. 2G-Plus kommt auch für Gastronomie, Kultur und Sport… vor 3 Stunden Fotobiene Angesichts steigender #Corona-Zahlen verschärft #Hamburg die Maßnahmen. 2G-Plus kommt auch für Gastronomie, Kultur… https://t.co/EWAJMtI7Dk vor 3 Stunden