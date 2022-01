Derzeit sind zwei deutsche Kreuzfahrtschiffe nicht mehr in der Lage, ihre Reise fortzusetzen. Auf Grund von Corona-Ausbrüchen ist für „Mein Schiff 6“ in...

Neuer Höchstwert erreicht: Spanien hat inzwischen eine Inzidenz von mehr als 1.000. Die Lage in den Krankenhäusern ist noch unter Kontrolle. Allerdings hat die...

Es hilft nichts, die Lage ist düster und das Land gespalten. Aber wir haben es auch in der Hand, die Dinge zum Besseren zu wenden.

Mehr als 5.600 Visa für Ortskräfte in Afghanistan erteilt Die Lage ist seit Monaten angespannt. Nun melden deutsche Vertretungen in Afghanistan, dass tausende Ortskräfte und besonders Schutzbedürftige ausreisen...

t-online.de vor 1 Woche - Deutschland