05.01.2022 ( vor 9 Stunden )



Berlin (dpa) - In einer Sonderschalte beraten die Kultusministerinnen und -minister der Länder heute über die Situation an den Berlin (dpa) - In einer Sonderschalte beraten die Kultusministerinnen und -minister der Länder heute über die Situation an den Schulen vor dem Hintergrund der wachsenden Omikron-Welle. Zur Wochenmitte läuft in der Hälfte der Bundesländer nach der Weihnachtspause wieder der Unterricht. Millionen weit 👓 Vollständige Meldung