05.01.2022 ( vor 10 Stunden )



München (dpa) - Volle Parkplätze, Stop-and-go auf den Straßen, Müll und andere Hinterlassenschaften in Wiesen und Wäldern - der Ansturm auf die bayerischen Alpen hat in der Pandemie neue Rekorde erreicht. Das bekommen auch die Rettungskräfte zu spüren. Die Zahl der Unfälle stieg 2021 nach Daten der