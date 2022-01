06.01.2022 ( vor 9 Stunden )

Ist eine allgemeine Impfpflicht in Deutschland unumgänglich — und falls ja, wie soll sie umgesetzt werden? Über diese Fragen diskutierte am Mittwochabend eine Expertenrunde bei "Markus Lanz". Die von Moderator Markus Lanz zu Beginn der Sendung zitierten aktuellen Infektionszahlen zeigen einmal mehr die Dringlichkeit der Lage. Alleine am 5. Januar gab es 58.912 Covid-19- Neuinfektionen , am Tag zu...