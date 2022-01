2G-plus-Regel in Gastro kommt: Bund und Länder entschärfen Quarantäneregeln Der Bund-Länder-Gipfel einigt sich auf neue Corona-Maßnahmen. So sollen in Restaurants künftig 2G-plus-Regeln gelten. Zudem werden die Vorschriften für...

n-tv.de vor 19 Stunden - Welt





Lauterbach will schärfere Kontaktbeschränkungen – und gibt neues Impfziel aus Am Freitag beraten Bund und Länder über neue Maßnahmen angesichts der Verbreitung der Omikron-Variante. Gesundheitsminister Karl Lauterbach fordert neben...

Welt Online vor 3 Tagen - Top