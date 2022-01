09.01.2022 ( vor 3 Stunden )

Um bei der raschen Ausbreitung der Omikron-Variante des Coronavirus "möglichst viele Infektionen frühzeitig zu entdecken", müssen sich Schülerinnen und Schüler sowie das Lehrpersonal in Nordrhein-Westfalen zum Schulstart an diesem Montag testen lassen. Danach wird an den Schulen wieder in den gleich