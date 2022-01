10.01.2022 ( vor 2 Stunden )



kann sich auch verdeckt äußern in Witzen, Liedern oder Bemerkungen - darauf weist der Berliner Senat mit einer Plakatkampagne hin. "Antisemitismus hat viele Formen, alle können erkannt werden", heißt es auf den Plakaten, die Innensenatorin Iris Spranger (SPD) am Montag vorstellte. Fot Antisemitismus kann sich auch verdeckt äußern in Witzen, Liedern oder Bemerkungen - darauf weist der Berliner Senat mit einer Plakatkampagne hin. "Antisemitismus hat viele Formen, alle können erkannt werden", heißt es auf den Plakaten, die Innensenatorin Iris Spranger (SPD) am Montag vorstellte. Fot 👓 Vollständige Meldung