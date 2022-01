Verbraucherpreise : Inflation in Deutschland: Warten auf die Wende Um 14 Uhr am heutigen Donnerstag gibt es neue Daten zur Inflation in Deutschland. Die Zahlen aus einigen Bundesländern machen wenig Hoffnung auf Entspannung.

Handelsblatt vor 4 Tagen - Finanzen





Darts-WM im Liveticker: Der "Bully Boy" schlägt zurück – Wende im Topspiel Mit Jonny Clayton und Gerwyn Price hat Michael Smith bereits zwei Titelfavoriten rausgeworfen. Der "Bully Boy" ist in Topform. Nun trifft er im Halbfinale auf...

t-online.de vor 1 Woche - Sport