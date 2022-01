Faeser kündigt Aktionsplan gegen Rechtsextremismus an In ihrer ersten Rede im Bundestag hat Innenministerin Faeser einen Aktionsplan gegen Rechtsextremismus angekündigt. Sie will Demokratieprojekte dauerhaft...

tagesschau.de vor 1 Woche - Top





„Niemand wird zwangsweise geimpft“ Die neue Innenministerin Nancy Faeser (SPD) betont, dass die geplante Corona-Impfpflicht, die sie unterstützt, kein Impfzwang sei, sondern eine sogenannte...

Welt Online vor 1 Woche - Top