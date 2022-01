17.01.2022 ( vor 3 Tagen )



Nach einem Streit über einen Einsatz bei einer Verkehrskontrolle in Hagen prüft die Nach einem Streit über einen Einsatz bei einer Verkehrskontrolle in Hagen prüft die Staatsanwaltschaft schwere Vorwürfe gegen die Polizei. Es werde dem Verdacht der Körperverletzung im Amt nachgegangen, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Hagen am Montag. Ein 19-jähriger Autofahrer hatte die P 👓 Vollständige Meldung