Florian Bayer RT @Tagesspiegel: Blinken will auf seiner Reise Maßnahmen zur Abschreckung russischer Aggressionen gegen die Ukraine besprechen, außerdem d… vor 1 Stunde Hans-Jürgen Lindemann RT @Tagesspiegel: Blinken will auf seiner Reise Maßnahmen zur Abschreckung russischer Aggressionen gegen die Ukraine besprechen, außerdem d… vor 2 Stunden jaquearnoux RT @ArnoldSchiller: Hoppala die USA https://t.co/tmoVe8XgxB kommt nach Berlin obwohl #Baerbock am 5.1. gerade zuletzt Blinken getroffen hat. vor 3 Stunden Stabile Mastodon Instanz gesucht @ArnoldSchiller Hoppala die USA https://t.co/tmoVe8XgxB kommt nach Berlin obwohl #Baerbock am 5.1. gerade zuletzt Blinken getroffen hat. vor 3 Stunden Tagesspiegel Blinken will auf seiner Reise Maßnahmen zur Abschreckung russischer Aggressionen gegen die Ukraine besprechen, auße… https://t.co/rMPaQHBuvw vor 3 Stunden cash Internationale Politik - US-Aussenminister reist noch diese Woche wegen Ukraine-Krise nach Kiew und Berlin… https://t.co/HzTgVcMeic vor 5 Stunden