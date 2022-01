19.01.2022 ( vor 3 Stunden )

Der rasante Anstieg der Corona- Neuinfektionen in Bayern hält an. Das Robert Koch-Institut (RKI) meldete am Mittwoch (Stand: 3.27 Uhr) 17.637 neue Fälle im Freistaat, fast 7000 mehr als am Vortag. Die landesweite Sieben-Tage-Inzidenz kletterte auf 607, 1. Am Dienstag lag die Zahl der Neuinfizierten pr