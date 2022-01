19.01.2022 ( vor 19 Stunden )

Moskau (dpa) - Der inhaftierte Kremlgegner Alexej Nawalny hat den Westen im Ukraine -Konflikt vor Zugeständnissen an Russlands Staatschef Wladimir Putin gewarnt. Immer wieder tappe der Westen in Putins Fallen, schrieb der Oppositionelle in mehreren Briefen aus dem Straflager an das "Time"-Magazin. Di