20.01.2022 ( vor 13 Stunden )



Die Menschen in Thüringen müssen sich am Donnerstag auf Schneeschauer und starken Wind einstellen. Streckenweise kommt es zu Frost und Glätte, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Donnerstag mitteilte. Außerdem soll es vereinzelt kurze Gewitter mit Sturmböen geben - in den Kammlagen mit bis zu 80 Die Menschen in Thüringen müssen sich am Donnerstag auf Schneeschauer und starken Wind einstellen. Streckenweise kommt es zu Frost und Glätte, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Donnerstag mitteilte. Außerdem soll es vereinzelt kurze Gewitter mit Sturmböen geben - in den Kammlagen mit bis zu 80 👓 Vollständige Meldung