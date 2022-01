Corona-Ausbruch in Altersheim: Geht es trotz Booster wieder los? 49 Infizierte in einem Baselbieter Heim – und dennoch gibt der Branchenverband Entwarnung. Die Situation in der Altenpflege sei deutlich entspannter als noch...

Basler Zeitung vor 22 Stunden - Top





Sprit-Preise: Diesel kostet erstmals mehr als 1,60 Euro pro Liter Die Preise an der Zapfsäule erreichen neue Höchstwerte. Wer Diesel tankt, muss pro Liter fast 37 Cent mehr zahlen als vor einem Jahr. Auch Super wird immer...

Spiegel vor 1 Tag - Wirtschaft