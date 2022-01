22.01.2022 ( vor 7 Stunden )



Berlin (dpa) - Verteidigungsministerin Christine Lambrecht hat einen Bundeswehrabzug aus dem westafrikanischen Krisenstaat Mali wegen der dort agierenden russischen Söldnerfirma Wagner abgelehnt. "Wir werden nicht weichen, so einfach machen wir es den Russen nicht", sagte die SPD-Politikerin der "We Berlin (dpa) - Verteidigungsministerin Christine Lambrecht hat einen Bundeswehrabzug aus dem westafrikanischen Krisenstaat Mali wegen der dort agierenden russischen Söldnerfirma Wagner abgelehnt. "Wir werden nicht weichen, so einfach machen wir es den Russen nicht", sagte die SPD-Politikerin der "We 👓 Vollständige Meldung