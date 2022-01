Stephan Machulik RT @Tagesspiegel: Berliner Schüler und Kita-Kinder, die Kontakt mit einer infizierten Person hatten, müssen nicht mehr in #Quarantäne. Dami… vor 3 Minuten Munterbunt RT @pflegekatze: In Berlin gehen Kinder+Jugendliche nun gar nicht mehr in Quarantäne, unabhängig vom Impfstatus. Ohne PCR, mit wenig sensit… vor 6 Minuten Bernhard RT @Tagesspiegel: Berliner Schüler und Kita-Kinder, die Kontakt mit einer infizierten Person hatten, müssen nicht mehr in #Quarantäne. Dami… vor 7 Minuten WhatsUp RT @GabiElenaDohm: @PankowerPflanze ⛔️Schule in #Berlin: SuS werden nach positivem Schnelltest ohne PCR Bestätigung in 10-tägige häusliche… vor 10 Minuten streichphotography 🔴🦖 RT @pflegekatze: In Berlin gehen Kinder+Jugendliche nun gar nicht mehr in Quarantäne, unabhängig vom Impfstatus. Ohne PCR, mit wenig sensit… vor 10 Minuten Gaius Jontus Und aufgegeben... https://t.co/yD9b0UuTsO vor 11 Minuten