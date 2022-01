Nach AfD-Nominierung: CDU will Otte loswerden Er will für die AfD als Bundespräsident kandidieren, ist aber in der CDU: Die Parteispitze hat Max Otte deshalb zum Austritt aufgefordert – und zieht auch...

t-online.de vor 17 Stunden - Deutschland





Werte-Union-Vorsitzender: AfD will CDU-Mann Otte als Bundespräsident Berlin (dpa) - Die CDU-Spitze hat den Vorsitzenden der erzkonservativen Werte-Union, Max Otte, nach dessen Nominierung für das Amt des Bundespräsidenten durch...

t-online.de vor 18 Stunden - Politik