26.01.2022 ( vor 4 Stunden )



Mobiles Arbeiten soll in der Berliner Mobiles Arbeiten soll in der Berliner Justiz zunehmend möglich sein. Dafür sollen im laufenden Quartal weitere 1000 Notebooks angeschafft werden, wie die Senatsverwaltung für Justiz mitteilte. "Ich sehe bei der IT einen absoluten Schwerpunkt und werde Maßnahmen ergreifen, die das ganze Thema noch ma 👓 Vollständige Meldung