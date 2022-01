26.01.2022 ( vor 8 Stunden )



Er wurde als Dudelsackspieler der Mittelalter-Rockband In Extremo bekannt. Am Montag brach Boris „Yellow" Pfeiffer bei einer Demo von Impfgegnern zusammen.