Beben am Bökelberg? - Eberl-Ära vor dem Ende bei Borussia Der, der eigentlich jetzt am Kader für die Rettung der Restsaison arbeiten sollte, will gehen. Max Eberl plant den Rückzug bei der kriselnden Gladbacher...

Augsburger Allgemeine vor 6 Tagen - Sport