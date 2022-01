29.01.2022 ( vor 5 Stunden )

Der diesjährige Peter -Huchel-Preis für deutschsprachige Lyrik geht an den Poeten Dinçer Güçyeter. Der in Nettetal am Niederrhein lebende Dichter, geboren 1979, wird damit für seinen Band "Mein Prinz, ich bin das Ghetto" gewürdigt, wie der Südwestrundfunk (SWR) am Samstag mitteilte. Die Jury betonte