Rafael Mertin RT @sportschau: Was für ein Finale! 😮 Mit einer spektakulären Aufholjagd sichert sich Rafael Nadal nach einem 0:2-Satz-Rückstand gegen Dani… vor 10 Sekunden Henrik RT @sportschau: Was für ein Finale! 😮 Mit einer spektakulären Aufholjagd sichert sich Rafael Nadal nach einem 0:2-Satz-Rückstand gegen Dani… vor 2 Minuten Gnutiez https://t.co/wXEPLbwndu SZ hat eine Headline geändert. Tennis: In einem denkwürdigen Finale: Nadal holt den Grand… https://t.co/FFWzpogTZH vor 4 Minuten Thomas Krumbein RT @sportschau: Was für ein Finale! 😮 Mit einer spektakulären Aufholjagd sichert sich Rafael Nadal nach einem 0:2-Satz-Rückstand gegen Dani… vor 6 Minuten Frater_Pan RT @srfsport: Rafael #Nadal schreibt Geschichte: Der Spanier gewinnt in einem Marathonmatch die #AustralianOpen gegen Daniil #Medwedew und… vor 6 Minuten Ruffy Summers RT @sportstudio: Rafael #Nadal hat die Australian Open gewonnen. Der spanische Tennis-Profi schlug Daniil Medwedew und kommt nun auf 21 Gra… vor 8 Minuten