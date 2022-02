Am frühen Morgen sterben zwei junge Polizisten bei einer Verkehrskontrolle in Rheinland-Pfalz. Die Suche nach den Tätern läuft auf Hochtouren, am Nachmittag...

Nach den tödlichen Schüssen auf zwei Polizisten in Deutschland sind am Montagabend zwei Tatverdächtige festgenommen worden. Die Fahndungsmaßnahmen liefen...

Tote Polizisten in Rheinland-Pfalz | Faeser: "Tat erinnert an eine Hinrichtung" Zwei junge Polizisten, erschossen bei einer Verkehrskontrolle: Politiker auf Bundes- und Landesebene reagieren schockiert auf die Tat vom frühen Montagmorgen. ...

