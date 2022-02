04.02.2022 ( vor 6 Stunden )



Moskau/Berlin (dpa) - In Deutschland ist das Moskau/Berlin (dpa) - In Deutschland ist das Sendeverbot für die Deutsche Welle in Russland auf scharfe Kritik seitens der Politik und Medienlandschaft gestoßen. Das Auswärtige Amt sieht in dem Schritt "eine erneute Belastung für die deutsch-russischen Beziehungen", wie eine Sprecherin des Außenmini 👓 Vollständige Meldung