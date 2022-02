05.02.2022 ( vor 12 Stunden )



Heute wollen in Düsseldorf sowohl Gegner als auch Befürworter der Corona-Maßnahmen auf die Straße gehen. Bei der Demonstration gegen die Corona-Politik am Nachmittag (15.00 Uhr) werden laut Polizei etwa 4000 Teilnehmer in der Düsseldorfer Innenstadt erwartet. Zudem riefen mehrere Parteien zum Gegenp Heute wollen in Düsseldorf sowohl Gegner als auch Befürworter der Corona-Maßnahmen auf die Straße gehen. Bei der Demonstration gegen die Corona-Politik am Nachmittag (15.00 Uhr) werden laut Polizei etwa 4000 Teilnehmer in der Düsseldorfer Innenstadt erwartet. Zudem riefen mehrere Parteien zum Gegenp 👓 Vollständige Meldung