06.02.2022 ( vor 17 Stunden )



In der Fußball-Bundesliga steht der VfL Wolfsburg an diesem Sonntag vor dem wohl wichtigsten Spiel der bisherigen In der Fußball-Bundesliga steht der VfL Wolfsburg an diesem Sonntag vor dem wohl wichtigsten Spiel der bisherigen Saison . Nach elf Partien ohne Sieg geht es ab 17.30 Uhr gegen den Tabellenletzten SpVgg Greuther Fürth. Mit einem Sieg wollen die Wolfsburger einen Wendepunkt in dieser bislang so missra 👓 Vollständige Meldung