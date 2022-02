10.02.2022 ( vor 2 Stunden )

Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) hat den bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder (CSU) im Streit über die Impfpflicht für Beschäftigte in Kliniken und in der Pflege frontal angegriffen. "Im Rechtsstaat gelten Gesetze . Wenn sich die Regierenden selbst aussuchen, an welche Gesetze sie s