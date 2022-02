10.02.2022 ( vor 6 Stunden )

Mönchengladbach (dpa) - Trainer Adi Hütter von Borussia Mönchengladbach stünde einer Einführung von Meister- Playoffs in der Fußball-Bundesliga kritisch gegenüber. "Wir haben es in Österreich ja schon länger, dass die Liga nach 22 Spielen geteilt wird in ein oberes und ein unteres Playoff", sagte der