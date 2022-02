11.02.2022 ( vor 2 Tagen )



Bundesaußenministerin Annalena Baerbock muss Versäumnisse ihrer Vorgänger aufräumen: Der Bundesrechungshof wirft dem Auswärtigen Amt vor, schwarze Kassen in der Botschaft in Paris über Jahre geduldet zu haben. Der Bundesrechnungshof wirft dem Auswärtigen Amt (AA) nach "Spiegel"-Informationen in ein