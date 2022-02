Biden schickt weitere Soldaten an die Nato-Ostflanke

Quelle: euronews (auf Deutsch) - vor 6 Tagen



2000 US-Soldaten in Rumänien: Einsatzkräfte der NATO am Schwarzen Meer eingetroffen 01:00 US-Präsident Joe Biden hatte angekündigt, Tausende Soldaten an die Ostgrenze der EU und des Verteidigungsbündnisses NATO zu schicken. Nach ersten Verlegungen sind dort nun weitere Soldaten angekommen, so auch in Rumänien.