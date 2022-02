12.02.2022 ( vor 7 Stunden )



Berlin (dpa) - Kurz vor dem Beginn der heißen Phase in der Champions League hat sich der FC Bayern kräftig blamiert. Die Münchner kassierten beim Aufsteiger VfL Berlin (dpa) - Kurz vor dem Beginn der heißen Phase in der Champions League hat sich der FC Bayern kräftig blamiert. Die Münchner kassierten beim Aufsteiger VfL Bochum eine 2:4 (1:4)-Pleite. Nur 108 Tage nach dem 0:5-Pokal-Debakel in Gladbach war es bereits die nächste derbe Niederlage des Rekordmei 👓 Vollständige Meldung