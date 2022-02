14.02.2022 ( vor 4 Stunden )

Bei Demonstrationen gegen Corona-Maßnahmen wurden am Sonntagabend zwei Journalisten angegriffen. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung. In Dresden waren aus mehreren Gründen Menschen auf die Straße gegangen. Bei Protesten von Kritikern der Corona-Maßnahmen in Dresden sind am Sonntagabend zwei Journalisten angegriffen worden. Laut Polizeiangaben attackierten mehrere Teilnehme...