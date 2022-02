Sturm und Reichel kassieren Niederlagen in der NHL Der deutsche Eishockey-Profi Nico Sturm hat mit den Minnesota Wild in der NHL erstmals nach sechs Siegen in Serie wieder eine Heimniederlage kassiert.

Augsburger Allgemeine vor 2 Stunden - Sport





Die neue Macht der Arbeitnehmer Es herrscht Vollbeschäftigung in der Region. Längst sind es die Unternehmen, die um qualifizierte Fachkräfte buhlen müssen. Der Mangel an Personal hat...

Augsburger Allgemeine vor 2 Stunden - Wirtschaft Auch berichtet bei • Deutsche Welle