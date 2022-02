19.02.2022 ( vor 5 Stunden )

Youngster Filip Bilbija hat dem abstiegsbedrohten FC Ingolstadt in der 2. Fußball-Bundesliga einen Überraschungspunkt beim SV Werder Bremen beschert. Der 21 Jahre alte Angreifer konnte am Samstag beim 1:1 (0:0) in der 85. Spielminute für die Schanzer ausgleichen. Bilbija spitzelte den Ball bei seine