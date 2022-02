Bundesinnenministerin Nancy Faeser hat zum zweiten Jahrestag des rassistischen Anschlags in Hanau von „mehr Zusammenhalt, Solidarität, Menschlichkeit“...

Hanau (dpa) - Am zweiten Jahrestag des rassistischen Anschlags von Hanau mit neun Toten haben Vertreter des Bundes und des Landes Hessen sowie der Stadt Hanau zu...

Gedenken an Hanau-Anschlag: Nancy Faeser betont bei Hanau-Gedenken Einsatz gegen Rechtsextremismus Am zweiten Jahrestag des Anschlags von Hanau ist in der Stadt an die Opfer erinnert worden. Die Bundesinnenministerin sagte, der Staat schulde den Angehörigen...

