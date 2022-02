+++ Corona-News aktuell +++: Omikron-Höhepunkt in Krankenhäusern noch nicht ganz erreicht Die Sieben-Tage-Inzidenz ging in den vergangenen Tagen meist zurück. In den Kliniken spiegelt sich das aber noch nicht wieder. Und: Schnelltests erkennen...

wiwo.de vor 4 Stunden - Politik