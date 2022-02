Bürgermeister-Wahl: Wer will in die Fußstapfen von Andreas Thiede treten?

Eigentumswohnung verändern: Gestaltungsfreiheit von Eigentum hat Grenzen My home is my castle - das denken viele Immobilieneigentümer. Doch Vorsicht: Wer eine Wohnung besitzt, darf baulich nicht alles machen, was er will. Die anderen...

n-tv.de vor 18 Stunden - Welt