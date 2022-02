"Sind in Gedanken bei den Menschen in der Ukraine" / Präses Kurschus und Bischof Bätzing rufen zum Frieden in der Ukraine auf EKD - Evangelische Kirche in Deutschland: Hannover (ots) - Angesichts des Einmarsches der russischen Armee in der Ukraine fordern die Evangelische Kirche in...

Presseportal vor 2 Tagen - Pressemitteilungen