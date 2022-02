donaukurier.de Schwerer Unfall mit Reisebus in Oberbayern: Dutzende Verletzte https://t.co/wEAyhcwH2i vor 16 Minuten SZ Bayern Ein Reisebus ist in Oberbayern nahe Inzell auf einer Bundesstraße verunglückt, mehrere Menschen sind verletzt worde… https://t.co/uCeSywjdLX vor 49 Minuten Berliner-Sonntagsblatt.de Dutzende Verletzte bei Unfall mit Reisebus in Oberbayern! https://t.co/HxTmWtI3ps via @RedaktionNews vor 1 Stunde Passauer Neue Presse Reisebus-Unglück mit dutzenden Verletzten in Oberbayern: B305 bleibt noch länger gesperrt https://t.co/wByImp3XIO vor 1 Stunde Passauer Neue Presse Schwerer Unfall mit Reisebus auf der B305 in Oberbayern: Mehrere Verletzte https://t.co/wByImp3XIO vor 3 Stunden